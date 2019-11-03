Казань, , 16:33 — REGNUM Казань вошла в перечень креативных городов ЮНЕСКО по направлению «музыка». Об этом сообщает мэрия города.

Соответствующую заявку город направил в июне 2019 года. Сеть креативных городов ЮНЕСКО действует с 2004 года. В настоящее время она насчитывает 246 городов, объединяет населенные пункты, в основе развития которых лежит творчество — музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиа-искусство или гастрономия.

Из российских городов также в сеть ЮНЕСКО попал Каргополь (Архангельская область) по направлению «декоративно-прикладное и народное искусство».

В Казани расположены 9 театров, 34 государственных музея, частные галереи, Государственный Большой концертный зал им.С.Сайдашева и 2 филармонии.

По данным ЮНЕСКО, вместе с Казанью по направлению «музыка» в перечень вошли Амбон (Индонезия), Эссуэйра (Марокко), Гавана (Куба), Кыршехир (Турция), Лейрия (Португалия), Лирия (Испания), Мец (Франция), Рамалла (Палестина), Сенендедж (Иран), Санто-Доминго (Доминиканская республика), Вальедупар (Колумбия), Вальпараисо (Чили), Веспрем (Венгрия), Вране (Сербия).

Как сообщало ИА REGNUM, Казань попала в число лучших городов России, жители которых довольны количество театров, библиотек, галерей, кинотеатров, а также уровнем культурной среды в целом. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, жители которого довольны развитием культуры на 94%, в Казани этот показатель составил 93% — столица Татарии заняла второе место. Также в число самых культурных городов попали Грозный — третье место, Новосибирск и Москва — четвертое и пятое место соответственно.