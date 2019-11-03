Ижевск, , 14:16 — REGNUM Здание бывшего драматического театра имени Короленко в Ижевске планируется отреставрировать. В дальнейшем в нем будет работать центр удмуртской культуры, заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, он полностью поддерживает предложение общественное объединение «Удмурт Кенеш» о создании центра в здании драмтеатра. Однако есть некоторые технико-юридические сложности. В результате рассмотрения вопроса на общественных слушаниях решено было от сноса здания отказаться.

«Мы сейчас перепроектируем его, на это нужно определенное время, и потом снова будем выходить на федерацию», — цитирует главу региона ТАСС. Он уточнил, что работы по реконструкции здания оцениваются примерно в 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, здание театра на улице Карла Маркса в Ижевске было введено в эксплуатацию в 1946 году. В сентябре 2011 года коллектив театра переехал в отреставрированное здание бывшего ДК «Ижмаш». В августе 2012 года комиссия минстроя республики признала здание аварийным и не подлежащим восстановлению, его планировалось выставить на торги вместе с прилегающими постройками в рамках плана приватизации на 2012 год. Всего планировалось продать 13 объектов. В 2013 году у властей Ижевска появилась идея перенести на территорию театра Центральный автовокзал Ижевска. В январе 2016 года помещения театра были переданы Удмуртскому государственному театру фольклорной песни и танца «Айкай». В апреле 2018 года Бречалов заявил, что здание снесут, а на его месте появится Центр удмуртской культуры имени Короленко. Тогда специалисты проверили состояние объекта и пришли к выводу, что затраты на ремонт превышают расходы на строительство нового здания. Центр планировалось открыть к 100-летию государственности Удмуртии в 2020 году. В феврале 2019 года реконструкция оценивалась в 400 млн рублей. В июне Госсовет Удмуртии принял решение о списании здания. Министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин говорил, что общий объем финансирования реконструкции здания оценивается в 450−500 млн рублей.

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