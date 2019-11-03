Сан-Марино, , 13:31 — REGNUM Музыкант из Южной Осетии Сармат Кабисов стал лауреатом I степени конкурса «Italian break» в номинации «Инструментальное творчество» (национальная гармоника), об этом 2 ноября сообщает министерство иностранных дел республики.

Музыкант исполнил на конкурсе концерт для гармоники с оркестром с фортепиано, партию фортепиано исполнила заслуженный деятель культуры Южной Осетии Жанетта Гагиева. Участие Кабисова в конкурсе состоялось по условиям соглашения о сотрудничестве между Цхинвалом и итальянским городом Градара, подписанного в 2017 году.

В Фестивале приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители из Италии, России, Португалии, Казахстана, Нагорного Карабаха, Шри-Ланки.