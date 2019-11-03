Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM Известный журнал о мире кино The Hollywood Reporter представил широкой публике свой список самых популярных артистов в США. Его возглавила 50-летняя Дженнифер Энистон. Отмечается, что при расчете учитывались данные социальных сетей Facebook, Instagram, сервиса Twitter и видеохостинга YouTube за неделю с 22 по 29 октября.

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram. И естественно в первой же публикации разместила фото со своими знаменитыми партнерами по культовому сериалу. Этот ход принес результат — за первые девять часов 6 млн лайков. Сегодня число ее подписчиков достигло 18 млн.

Далее разместились неизменный бывший лидер рейтинга Дуэйн Джонсона (Скала)», Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Гэбриэл Юнион.