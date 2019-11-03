Москва, , 11:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием и пожелал ему здоровья, счастья и новых успехов.

Вам в полной мере удалось реализовать свой музыкальный талант на эстраде, в кино и театре. Важно, что Вы многое делаете для воспитания молодых артистов, помогаете им выйти на большую сцену, открываете новые имена», — отмечается в поздравлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российский певец и композитор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.

Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.