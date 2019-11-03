Москва, , 11:20 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» с 18:00 до 23:00 — посещение залов экспозиции коллекции из фондов музея и экспозиции «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ». В экспозиции из фондов музея демонстрируется более 1500 экспонатов, основная часть которых ранее не выставлялась.

На выставке представлены произведения, охватывающие весь спектр художественного творчества Николая и Святослава Рерихов. В экспозицию входят живописные полотна Рерихов, произведения восточной скульптуры, тибетские иконы (танки), собранные Николаем Рерихом в период научно-художественной экспедиции в Индию и Центральную Азию.

Также представлены предметы искусства Кавказа и Средней Азии, Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Африки. В 18:00 и 20:00 пройдут экскурсии «Искусство Н. К. Рериха».