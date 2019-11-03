Москва, , 11:06 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» галерея «На Шаболовке в 17:00 проведет открытое занятие творческой мастерской «Детский ВХУТЕМАС» для ребят младшего школьного возраста. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Детям расскажут о выставке «Гастев. Как надо работать», личности и идеях советского революционера Алексея Гастева, одного из пионеров научной организации труда.

От теории гости перейдут к практике и научатся работе за столярными станком. Потенциально опасные для детей инструменты использоваться на мастер-классе не будут.