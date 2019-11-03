Москва, , 11:03 — REGNUM 3 ноября «Ночь искусств» в музее «Садовое кольцо» начнется в 17:00 концертом «Вечер классической гитары», подготовленным учениками детской музыкальной школы имени Н.П. Осипова. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Гости музея смогут посетить выставки: «Голубушка, как хороша!..», «Завтра будет Новый год!» и «Путешествие книг о Москве по Москве», по которой в 18:00 пройдет кураторская экскурсия. В 19:30 начнется пешеходный квест «Москва XIX», подготовленный вместе с Музеем Василия Тропинина и московских художников его времени. Участники дойдут до него от музея «Садовое кольцо», узнавая тайны прошлого столицы.

Вечером начнутся кинопоказы. В 21:00 посетители увидят3D-картину «Два дневника». Фильм, основанный на стереоскопических снимках, сделанных во время Первой мировой войны, представит его создатель Дмитрий Новиков. Его прадед, фотограф-любитель Сергей Челноков, оставил ему в наследство огромный архив стеклянных стереопар, которые в ХХI веке получили новую жизнь с помощью современных технологий.