Москва, , 10:52 — REGNUM 3 ноября ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2019» в Театральном музее им. Бахрушина будет посвящена «Году театра в России» и пройдёт под девизом «Искусство объединяет».

На территории усадьбы Бахрушинского музея пройдёт интерактивное действо Play back. Артисты театра на Таганке представят музыкально-поэтический спектакль «Шагал-сюита». Также пройдут концертные программы «Пластика рук», «Музыкальная палитра» и экскурсионная программа «Балет, опера и драма в коллекции А.А. Бахрушина».

В тематических программах примут участие студенческие коллективы театральных вузов, артисты столичных театров, выпускники Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Отдельным событием станет концертная программа «Музыка театра и кино» ансамбля «Русские виртуозы», в которой будут исполнены известные и любимые всеми произведения из кинофильмов и спектаклей.