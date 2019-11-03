Москва, , 10:42 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» Дарвиновский музей откроет для вечернего посещения центральный зал музея, где представлены самые крупные животные из коллекции — африканский и индийский слоны, трехметровый нильский крокодил, морж-тяжеловес, длинноногие жирафы и альбатрос с размахом крыльев в 3,5 метра. В 20, 21 и 22 часа на стенах центрального зала возникнет свето-видео-музыкальная инсталляция «Живая планета». Оживёт музейное пространство и его экспонаты, которые погрузят зрителей в историю Земли и её бесконечное разнообразие. Специально к «Ночи искусств» приурочено открытие выставки «Ботаническая иллюстрация: наука памяти», которая рассказывает о самых значительных вехах в истории этого художественного жанра. В экспозиции представлены редкие книги из фондов музея, уникальная и тиражная графика, научно-популярные издания XIX — начала XX века.