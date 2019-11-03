Иркутск, , 10:33 — REGNUM 3 Ноября в «Ночь искусств» в Галерее сибирского искусства состоится интерактивный квест «Музей начинался с В. П. Сукачёва…», на котором участники смогут лучше узнать историю Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва. Об этом сообщает портал Культура.РФ.

Также гостей ждут кинопоказы фильмов «Эскиз к портрету. Борис Десяткин» и «Быль о белом горностае», мастер-классы по живописи «Артист изящного искусства» и «Декор своими руками. Роспись бумажной посуды».

Интересным мероприятием станет «Беседа об иконе» — экскурсия от знатока древнерусского искусства, старшего научного сотрудника музея Ирины Николаевны Буханцовой.