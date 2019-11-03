Якутск, , 10:17 — REGNUM В этом году тема «Ночи искусств» 3 ноября в Национальной библиотеке Якутии — «Кругосветное путешествие». Посетители акции окунутся в мир приключений. Гостей ждут встречи с интересными лекторами и опытными туристами. Об этом сообщает портал Культура.РФ.

Путешественник, автостопер, член Федерации альпинизма и скалолазания Якутии Дарина Федорова познакомит со Средней Азии. Путешественник Григорий Дегтярев, член Федерации альпинизма и скалолазания Якутии, расскажет о том, что такое каучсерфинг, как выстраивать маршруты, искать дешевые билеты, а о культуре англоязычных стран, праздновании Хэллоуина участники акции узнают от Уитни Вудса (США).

Также состоятся творческое занятие «Арт-путешествие», мастер-класс по бальным танцам и квиз «Арктика» — увлекательная игра для команд из 6 человек. Дети до 18 лет допускаются на акцию в сопровождении взрослых. Приветствуются гости в национальных костюмах разных стран!