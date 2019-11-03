Москва, , 10:12 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» в Мультимедиа-арт-музее, Москва начнется с показа видео-арта студентов Школы Родченко (18:30).

В 19:00 начнется «Перформанс жизни. Quarter past eight» — пластический спектакль-размышление о том, как меняется пространство и люди в нем, когда стрелки часов достигают отметки в четверть девятого, а в 20:30 — перформанс художницы из Нидерландов Хейди Зорстурц.

В 21:00 покажут серию работ «Интервью», также созданную студентами школы. В 2018 году они записали девять бесед с Павлом Пепперштейном, Арсением Жиляевым, Дмитрием Гутовым, арт-группировкой «ЗИП» и другими современными художниками.

Завершит программу диджей-сет Виктории Пивоваровой, который начнется в 21:00.