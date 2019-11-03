Москва, , 10:06 — REGNUM 3 ноября Центр информационно-просветительской работы ЦСКА вновь примет участие в международной акции «Ночь искусств». Тема мероприятия — «Талантливый человек талантлив во всех областях».

Для гостей будут организованы интерактивные зоны с мастер-классами по разным направлениям. Участники мероприятия смогут попробовать и проявить себя не только в мини-соревнования, но и в неожиданных «тренировках» по вязанию, лингвистике и многом другом. В программе вечера выступления певицы Торнике Квитатиани и рок-группы Глеба Гальперина.

Неотъемлемой частью «Ночи искусств» является увлекательная история армейского клуба, в которую гости погрузятся с экскурсоводами музея спортивной славы ЦСКА — истинными хранителями армейских трофеев.