Штат Калифорния, США, , 09:56 — REGNUM Популярная певица Леди Гага сыграет Патрицию Режани, убившую Маурицио Гуччи — внука основателя модного дома Гуччио Гучии и его наследника. Об этом сообщает The Blueprint.

По сюжету, в 1995 году Маурицио был убит бывшей женой Патрицией выстрелом, настигшим его на лестнице, ведущей в офис. Кинокартина основана на мотивах скандальной книги Сары Гай Форден «Дом Gucci: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Режиссером будет Ридли Скотт, снявший такие известные фильмы, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор». Дата премьеры пока не известна.