Ярославль, , 09:42 — REGNUM 3 ноября Ярославский музей-заповедник присоединился к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под девизом «Театр и не только…».

Мемориальный дом-музей Л. Собинова представит сразу несколько мероприятий. Первое — это презентация уникальной книги «Золотой петушок. Небылица в лицах», изданной к мировой премьере оперы «Золотой петушок» Н. А. Римского-Корсакова в театре «Опера С. Зимина» в 1909 году.

Вторым событием станет экскурсия «Свидетели былых триумфов», участники которой увидят сценические костюмы Л.В. Собинова. Завершающим актом «Ночи искусств» в Собиновском доме станет театральный капустник «Разговор с извозчиком», который разыграют с привлечением публики артисты Ярославского театрального института.

Свой подарок к «Ночи искусств» подготовил и давний партнер Ярославского музея-заповедника — Российский государственный архив кинофотодокументов: заместитель директора Римма Моисеева прокомментирует показ хроникальных кадров со съемок любимых фильмов XX века «Отрезанный метр» — это те редкие кадры, которые были отсняты, но по разным причинам не вошли в окончательную версию хитов советской кинематографии.

В музейной экспозиции «Слово о полку Игореве» главным действующим лицом является слово, а потому посетителям здесь будет предложена литературная игра-бродилка «Вокруг да около», познавательные экскурсии по выставке «Оружием плаката» и возможность нарисовать свой собственный плакат на мастер-классе «Свое слово». Актуальное сегодня занятие — тренинг, и тут главное слово принадлежит профессору Валентину Степанову: он откроет тайны искусства управлять своей жизнью через самопиар.