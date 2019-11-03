Москва, , 09:33 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» в Доме русского зарубежья пройдут бесплатные тематические экскурсии «Исход и беженские лагеря русской эмиграции», «На сопках Манчжурии. Русская община Харбина в 1920—1940-х годах», «Страницы церковной жизни русского зарубежья», «Русское воинство в эмиграции».

В 18:00 гости музея услышат песни разных лет в исполнении хора «Элегия», а также традиционную музыку стран Европы и Ближнего Востока, которую сыграет ансамбль Concentus noster. Музыкальная программа продолжится в 20:40, когда на сцену выйдут участники народно-певческого коллектива «Ожерелье».

Также в музее пройдет мастер-класс «Обереговая кукла «Подружка», в ходе которого каждый желающий сможет узнать историю древней игрушки и самостоятельно изготовить ее.