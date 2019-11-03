Москва, , 09:26 — REGNUM В «Ночь искусств» пройдет торжественное открытие семи виртуальных концертных залов в Ингушетии, Брянской, Калужской, Костромской, Магаданской, Мурманской и Псковской областей. Об этом сообщается на сайте Министерства кульутры.

К трансляции из концертного зала имени Чайковского Московской филармонии присоединятся еще 33 виртуальных концертных зала, открытые в 2019 году.

В рамках мероприятия в режиме прямой трансляции жители 40 городов увидят выступление всемирно известного Государственного академического хореографического ансамбля «Березка».

Главной информационной площадкой «Ночи искусств» является портал «Куотрура.рф». Все желающие смогут подключиться к онлайн трансляциям на специальной странице портала.