Москва, , 09:20 — REGNUM В «Ночь искусств» 3 ноября мемориальный музей и научная бибилиотека «Дом Гоголя» представит специальную программу «На сцене дома Гоголя». Также в этот день посетители смогут поучаствовать в викторине «Рукописи не горят» и в квесте «Оk, Gogol». В театральной гостиной музея пройдет концерт «Театр начинается с классики»: в нем выступят ученики детской школы искусств имени А.С. Даргомыжского. В 19:00 состоится творческая встреча с актером и писателем Григорием Служителем.

В 20:45 начнется органный концерт «Французская коллекция». Ансамбль Kemova Sisters Duo в составе Ольги Кемовой (орган) и Ксении Кемовой (фортепиано, орган) исполнит произведения Франсиса Пуленка, Клода Дебюсси, Луи Вьерна, Шарля-Мари Видора и других французских композиторов. В 22:00 лекцию «Мастер и Маргарита»: судьба Мастера в тоталитарном государстве» прочтет лучший гид Москвы по версии Русского географического общества Егор Сартаков. Завершится вечер концертом группы Twenty Fifty, исполняющей серф, рокабилли, свинг, хиллбилли и кантри.