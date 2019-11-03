Москва, , 09:08 — REGNUM 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь Искусств» в московской библиотеке им. Н. А. Некрасова состоится фестиваль «Коллажи». Зрителей ждут лекции и дискуссии с участием экспертов, мастер-классы по анимации, театральная лаборатория и многое другое. Об этом сообщается на официальном сайте библиотеки.

Тема фестиваля продолжает рассуждения о феномене коллажа и монтажа, вдохновленные библиотечной выставкой «Смонтированная реальность», которая посвящена роли коллажных и монтажных приемов в истории советского авангарда.

В рамках мини-лектория приглашенные эксперты расскажут зрителям о возможностях и особенностях монтажа в разных видах творчества — музыке, литературе, архитектуре. Проблеме монтажа как художественном приему будет также посвящена специальная дискуссия с участием знаменитых исследователей — культуролога Льва Мановича и биолога Александра Панчина.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки: Анимационная лаборатория, Театральная лаборатория, Концерт шумового эмбиента и абстрактного хип-хопа.