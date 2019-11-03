Москва, , 09:05 — REGNUM 3 ноября посетителей Музея имени Андрея Рублева ждет экскурсия «Предания о святых образах».

Здания Андроникова монастыря, где находится музей имени Андрея Рублёва (сс) Lodo27

Экскурсоводы также расскажут о выдающихся произведениях искусства, представленных в музее — «Иконы царских мастеров ХVII века», «Высокий русский иконостас», «Шедевры древнерусской живописи», «Белокаменная резьба и деревянная скульптура».

Серия небольших экскурсий «Памятник эпохи Андрея Рублева. Царские врата из собрания Гарри Татинцяна» будет посвящена произведению первой половины XV века, созданного преемниками великого русского иконописца.

Любители классической музыки услышат концерт, подготовленный студентами Московского государственного института им. А. Г. Шнитке. а поклонников современных ритмов ждёт встреча с музыкантами группы «Soda of Brass».

Маленьких посетителей привлечет творческое занятие «Сотворение мира» и интерактивная экскурсия, доступным языком рассказывающая об иконах с изображениями Богоматери «6000 греческих имен». Для любителей кино в финале вечера покажут фильм 1915 года «Царь Иван Васильевич Грозный» А. Иванова-Гая.