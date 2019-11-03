Москва, , 09:01 — REGNUM Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 ноября и объединит музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране. В рамках акции состоится более 3,5 тыс. мероприятий — выставок, спектаклей, мастер-классов, поэтических вечеров, кинопоказов. Об этом сообщается на портале Министерства культуры РФ.

В этом году акция проходит под знаком Дня народного единства, а ее тема — «Искусство объединяет».

Откроется масштабный форум оперой Сергея Рахманинова «Алеко» в московском музыкальном театре «Геликон-опера». в по поэме Пушкина «Цыганы».

В Москве пройдет более 250 бесплатных мероприятий — они пройдут не только в учреждениях культуры, но и на таких необычных площадках, как Казанский и Киевский вокзалы, а также аэропорт Шереметьево.

Ожидается, что участниками «Ночи искусств» в 2019 году станут более 40 миллионов россиян.