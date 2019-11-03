Москва, 3 ноября 2019, 06:39 — REGNUM Орден Восходящего солнца за развитие отношений с Японией вручили спецпредставителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и директору «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалёву. Об этом сообщается в обнародованном решении правительства страны.
В официальном документе правительств Японии сообщается о том, что Михаил Швыдкой удостоен ордена Восходящего солнца второй степени, а Крикалёв получил орден третьей степени.
Напомним, награждением ордена удостоено всего 4113 граждан Японии и 136 иностранцев из 66 стран.