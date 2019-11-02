Москва, , 18:45 — REGNUM В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 3 ноября для посетителей выставки на постоянной основе начнет работать новая экскурсия «Спутники: Земля из космоса». Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.

Начало работы тематического тура назначено на день 62-ой годовщины запуска космического аппарата «Спутник-2», который впервые за историю космических полётов вышел на околоземную орбиту с живым существом на борту — собакой Лайкой.

Участники экскурсии смогут ознакомиться с макетом этого спутника, а также понаблюдать за траекторией полета космического спутника «ВДНХ-80», который был запущен в июле этого года в ознаменование юбилея выставочного комплекса. Кроме этого, экскурсоводы расскажут о различных космических явлениях и научных миссиях космических аппаратов.

Напомним, центр «Космонавтика и авиация» был открыт весной 2018 года в павильоне ВДНХ «Космос» (№34). Выставочное пространство музейного комплекса посвящено отечественной истории освоения космоса и достижениям космической отрасли.

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