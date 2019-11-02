Москва, , 17:05 — REGNUM 31 октября 2019 года российская певица и автор песен Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly, сообщила общественности, что завершила сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым.

Ольга Серебрякина Vk.com/olgaserebroofficial

«Не ищите в этом скандала или конфликта — этого нет и не может быть никогда, потому что я прощаюсь с большим этапом жизни, но мое сердце всегда будет с человеком, без которого бы не было меня — такой, какая я сейчас», — отметила исполнительница.

По информации российского новостного агентства InterMedia, она поблагодарила Максима за то, что тот сформировал ее не только как творческую единицу, но и как личность.

Напомним, что ранее Фадеев распустил свой музыкальный лейбл MALFA и расторг контракты со всеми исполнителями.