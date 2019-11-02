Лос-Гатос, США, , 16:55 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Изобретая Анну» присоединились обладательница премии телеканала MTV Анна Кламски, получившая признание благодаря «Моя девочка», «Конец тура», «Дядюшка Бак», «Вице-президент» и «Ганнибал», и Джулия Гарнер, сыгравшая в «Хорошо быть тихоней», «Озарк», «Отжиг» и «Маньяк».Актрисы взяли на себя исполнение главных ролей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, детективная драма рассказывает о талантливой журналистке, расследующей дело Анны Делви, новой звезды светского общества Нью-Йорка, обвиненной в участии в финансовых махинациях. Параллельно героиня пытается разобраться в себе и доказать всему миру свою значимость и профессиональную состоятельность.

В качестве шоураннеров выступила Шонда Раймс, подарившая миру «Анатомия страсти», «Как избежать наказания за убийство», «Частная практика», «Скандал» и «Без координат». Команду исполнительных продюсеров возглавили обладатель премии «Оскар» Дэвид Фрэнкел, участвовавший в создании картин «Марли и я», «Призрачная красота», «Братья по оружию» и «Секс в большом городе», и Бетси Бирс, благодаря которой свет увидел «Сплетенные судьбой», «Для людей», «Казанова» и «Ловушка».