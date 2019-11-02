Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходит Международный фестиваль научно-популярного кино «Мир знаний». Смотр 2019 года посвящен одной из самых интересных и захватывающих тем начала XXI века — искусственному интеллекту. На открытии 1 ноября в кинотеатре «Родина» был показана лента датских кинематографистов «Почти человек».

Кинофестиваль «Мир знаний» Vk@mzfest

В программу форума включены 17 научно-популярных образовательных фильмов из России, Испании, США, Франции, Дании, Германии, Норвегии, других стран.

Критики выделяют такие работы как «Правда о роботах-убийцах» режиссера Максима Поздоровкина, «Привет, искусственный интеллект» Изы Виллингер, «Киборги среди нас» Рафеля Дурана Торрена, «Отец Байкал» Марии Мельник.

Вход на все показы свободный.