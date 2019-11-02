Балашиха, Московская область, , 16:15 — REGNUM 1 ноября в подмосковной Балашихе состоялось совещание заместителя министра благоустройства Московской области Светланы Аиповой с заместителями глав муниципалитетов по ЖКХ и дорожным службам. Темой встречи стало внедрение современных технологий для повышения эффективности работы служб ЖКХ, сообщает местное информационное агентство «Большая Балашиха».

Светлана Аипова заявила, что уже в этом году будет создано мобильное приложение, позволяющее отслеживать проведенную уборку территории муниципалитетов в режиме реального времени. За каждым участком, например, двором жилого дома, будет закреплен ответственный за него исполнитель, который будет обязан производить фотосъемку до и после уборки. С помощью этого же приложения работники ЖКХ смогут оперативно реагировать на жалобы жителей, касающиеся уборки территории.

Замминистра благоустройства Московской области отметила, что внедрение приложения в работу коммунальных служб запланировано на 5 ноября текущего года. Первыми доступ к нему получат коммунальщики Одинцово, Жуковского и части Домодедово, во всех остальных муниципалитетах запуск приложения намечен на 16 ноября.