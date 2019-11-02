Лос-Анджелес, США, , 15:52 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures сообщила, что премьера второй части 3D-мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» состоится 8 апреля 2020 года. Об этом 2 ноября сообщило официальная страница проекта в Twitter.

https://twitter.com/SpiderVerse/status/1190373194374377472

В настоящее время нет подробной информации о сюжете, однако многие СМИ предположили, что в сиквеле вновь появится женщина-паук Гвен Стейси, более того, ей достанется более важная роль, чем в первой части картины.

Анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» вышел на большие экраны в декабре 2018 года. При бюджете $90 млн он смог собрать в США $190,2 млн, в мире — $375 млн. Кроме того, в 2019 году картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

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