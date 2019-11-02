Псков, , 14:21 — REGNUM Спектакль Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина «Ревизор» вошёл в число номинантов номинации «Драма / Спектакль большой формы» Национальной театральной премии России «Золотая маска». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра, отметив, чтов лонг-лист премии попали лишь восемь государственных драматических театров.

Постановка Псковского драмтеатра будет соперничать со спектаклями Московского художественного театра, Театра наций, «Гоголь-центра» из Москвы, Александринского театра и Театра им. Ленсовета из Петербурга, Омского театра драмы и «Чехов-центра» из Южно-Сахалинска. с

«Ревизор» претендует на премию ещё в четырёх номинациях «Золотой маски»: Петр Шерешевский номинирован как лучший режиссер в драматическом театре, Евгений Терских номинарован как исполнитель лучшей мужской роли (Городничий). Дарья Чураева претендует на «Золотую маску» за роль Марьи Антоновны в номинации «Лучшая женская роль второго плана», Заслуженный артист России Виктор Яковлев — за лучшую мужскую роль второго плана (роль Артемия Филипповича Земляники).

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В театре отметили, что для Виктора Яковлева это уже вторая номинация на «Золотую маску» за два года: в 2018 году он был соискателем главной театральной премии России за работу в спектакле «Река Потудань».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, спектакль «Ревизор» Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина вызвал неоднозначную реакцию у публики Екатеринбурга в сентябре 2019 года на фестивале «Реальный театр». Журналисты и зрители увидели в нём две «сомнительные сцены», обратив внимание на то, что при этом в зале были дети и подростки в возрасте 9−12 лет.

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