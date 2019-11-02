Москва, , 14:04 — REGNUM 3 ноября Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино принимает участие в ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Об этом сообщает портал Культура.РФ.

В этом году посетителей ждет лекция «Фрида Кало и Диего Ривера: два полюса мексиканского искусства», которую прочтет искусствовед Иван Цуркан, в этот же день Оксана Ермолаева из Лиги художников «Снежный арьергард» откроет выставку «Театр и его герои».

У посетителей также будет возможность послушать настоящий японский хор, посетить различные лекции, присоединиться к обзорной экскурсии в Иностранке. Завершит программу фильм «Бердмэн» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими титрами, сопровождается вступительным словом кинокритика, ведущего библиотечного киноклуба «Диапазон XXI» Н. М. Пальцева.