Москва, , 14:01 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о возможности сотрудничества пользователей соцсети с известным режиссёром и продюсером Тимуром Бекмамбетовым: для этого им нужно снять screenlife-видео. Об этом сообщает администрация ВКонтакте.

По условиям конкурса, пользователи ВКонтакте должны снять небольшой ролик, в котором они бы рассказали о своём проекте в формате screenlife-видео и ответили, почему он должен стать интересен зрителю. Пятеро победителей конкурса будут приглашены на ужин с Тимуром Бекмамбетовым, а победитель получит возможность поработать с компанией продюсера Bazelevs.

Напомним, что Тимур Бекмамбетов считается смелым экспериментатором в работе с формами digital, наиболее известными его проектами являются фильмы «Хардкор», полностью снятый на камеру go-pro, фильм «Взломать блогеров», действие которого разворачивается на рабочем столе персонального компьютера, а также первый в мире digital-сериал в социальной сети «1968».