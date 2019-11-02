Купертино, США, , 13:58 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «Ради всего человечества». Фантастической драма рассказывает об альтернативной реальности, где гонка за освоение космического пространства между Советским Союзом и Соединенными Штатами не закончилась, а во всю ускоряется. Героям придется использовать все свои навыки и знания для того, чтобы их страна не отстала от соперника.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кристофер Бауэр, известный по «Путь домой», «Бернард и Дорис», «Без изъяна», «Адвокат дьявола» и «Без лица», Ной Харпстер, знакомый зрителям по картинам «Очевидное», «Анатомия страсти», «Блудливая Калифорния» и «Кукольный дом», и Ник Торен.

В качестве шоураннеров выступили Рональд Д. Мур, подаривший миру «Звездный крейсер Галактика: Лезвие» и «Звездный путь: Первый контакт», и Н. Битти Рапапорт. Команду исполнительных продюсеров возглавили Стив Остер, участвовавший в создании картин «Гримм», «Карнавал», «Звездный путь: Дальний космос 9» и «Плащ» Работу над сценарием вел Бен Недиви. Режиссерами стали Мира Менон, Аллен Култер и Джон Дал.