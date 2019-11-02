Москва, , 13:56 — REGNUM 22 ноября в московском «Главклуб Green Concert» пройдет выступление ретровейв-проекта Perturbator французского музыканта Джеймса Кента. Напомним, что синтвейв (ретровейв) — стиль электронной музыки, появившейся в середине 2000-х годов, который отличается использованием синтезаторов и новых технологий для придания нового звучания музыке 80-х годов.

Сообщается, что в настоящее время музыкант, которого часто описывают как «наполовину человек, наполовину синтезатор», работает над новым альбомом и, возможно, представит новые композиции московским слушателям.

По информации российского новостного агентства InterMedia, москвичей также ждет фирменное световое шоу, которое музыкант показывает на различных площадках мира.

Ранее Джеймс Кент был гитаристом в различных металл-группах. Его собственный проект приобрел известность после выхода компьютерной игры Hotline Miami, так как артист напрямую участвовал в создании саундтреков к ней.