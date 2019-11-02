Москва, , 13:52 — REGNUM 3 ноября центром «Ночи искусств» в музее-заповеднике «Царицыно» станет атриум Хлебного дома. Здесь расположится арт-проект «Великая коммуналка», посвященный истории Хлебного дома. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

«Великая коммуналка» состоит из двух частей. Саунд-арт-инсталляция «Уплотнение» Максима Татаринцева и Екатерины Игошиной представляет собой шкаф, набитый чемоданами с именами и голосами реальных жильцов коммуналки в Хлебном доме. Инсталляция «Прозодежда» художницы Софьи Гражевич напомнит о главном символе советской коммуналки — сушащемся на протянутых в коридоре веревках белье.

В 19:30 тему недавнего прошлого продолжит театральный перформанс «Царицыно глазами старожилов» импровизационно-театрального проекта «Плейбэк дом». В 18:00 в Екатерининском зале Большого дворца начнется концерт коллективов музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, а в Баженовском зале выступит коллектив учеников детской музыкальной школы имени Гнесиных.