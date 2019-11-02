Москва, , 13:49 — REGNUM На телеканале СТС прошел первый выпуск нового шоу «Русские не смеются». По задумке авторов, веселые и неунывающие артисты-любители должны развеселить скептически ко всему относящееся жюри. Победители этого батла получат 100 тысяч рублей. По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», в данном проекте участие может принять любой желающий.

Поддерживали артистов популярные мэтры жанра Сергей Светлаков, известный по «Уральские пельмени» и «Елки 2», Михаил Галустян, знакомый зрителям по картинам «Беременный» и «Няньки» и Александр Незлобин.

Критики отмечают, что пока рано судить сможет ли раскрутиться новый проект.