Москва, , 13:39 — REGNUM На площадке START состоялась премьера второго сезона сериала «Бывшие». Картина повествует о пациентке реабилитационной клиники по имени Яна, которая влюбляется в своего психолога.

Главные роли в телесериале исполнили Любовь Аксенова известная по «Обнимая небо», «Мажор 2», «Рассказы», «Без меня», Денис Шведов, знакомый зрителям по картинам «Измены», «Мажор», «Беги!», Виталий Хаев, снявшийся в «Место на земле» и «Как я стал русским», Григорий Чабан, сыгравший в «Ментовские войны 5», «Тайны следствия», и Леонид Громов известныйпо ролям в"Самара», «Самара 2», «Линии судьбы».

В качестве создателей сериала выступили Алексей Троцюк, подаривший миру сериалы «Кухня» и «Ивановы-Ивановы», и Эльдар Великорецкий. Команду исполнительных продюсеров возглавили Алексей Троцюк, и Эдуард Илоян, благодаря которому свет увидел сериал «Кухня». Режиссером стал Иван Китаев.