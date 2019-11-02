Москва, , 13:36 — REGNUM 12 февраля 2020 года в московском Crocus City Hall состоится выступление знаменитой шотландской рок-группы Nazareth, которая приедет в Россию в рамках масштабного тура в честь полувекового юбилея творческой деятельности.

Музыканты также выступят в Южной Америке и Западной Европе.

По информации российского новостного агентства InterMedia, примечательно, что исполнители уже выступали в Москве в рамках этого тура. Они дали концерт в феврале 2019 года на той же площадке.

Тогда рок-исполнители представили московским слушателям новую пластинку 2018 года «Tattooed on My Brain».