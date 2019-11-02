Москва, , 13:25 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» в Государственном историческом музее изобразительные искусства будут представлены в формате открытых мастерских, которые включают в себя занятия по живописи, графике, лепке и реконструкции. Об этом сообщает портал Культура.РФ.

Со зрелищными искусствами позволят познакомиться театрализованные костюмированные программы, а также экскурсии, связанные с историей театра. Выразительные искусства будут отражены в музыкально-поэтических этюдах и концертах.

Бесплатный вход — до 22:00. Участие в специальных мероприятиях — по отдельным билетам, приобретенным в кассах музея и на сайте. Онлайн-оплата программы дает возможность получения бесплатного входного билета в кассе музея без очереди.