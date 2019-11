Великий Новгород, , 13:24 — REGNUM Спектакль Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый» — постановка режиссёра Надежды Алексеевой «Темная сторона Луны/ The Dark Side of the moon» по мотивам альбома группы Pink Floyd вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

По мнению экспертного совета премии, который ежегодно отсматривает сотни премьерных спектаклей со всей страны, постановка Новгородского театра «Малый» стала одним из самых заметных российских спектаклей сезона 2018−2019 годов.

«Темная сторона Луны» — исследование через легендарный музыкальный альбом Pink Floyd страхов и фобий современного человека, его «темной стороны», — отметила режиссёр Надежда Алексеева.

Напомним, премьера спектакля в Великом Новгороде состоялась 7 сентября 2019 года. В спектакле заняты актрисы Кристина Машевская и Марина Вихрова.

В 2018 году в специальную программу «Золотой маски» вошла ещё одна постановка Новгородского театра «Малый» — спектакль режиссёра Надежды Алексеевой «Я не тормоз» по книге Нины Дашевской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в конкурсной программе Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» примут участие 62 театра из 21 российского города. Это 79 спектаклей, 42% из которых — из регионов России. 26-я церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля 2020 года в зале «Зарядье».

