Москва, , 13:23 — REGNUM В Парке Горького акция «Ночь искусств» начнется 3 ноября в 15:00 с лекции преподавателя московской Школы исторической каллиграфии Андрея Санникова. Об этом сообщает сайт Мэра Москвы.

Лектор расскажет о появлении и развитии советской шрифтовой культуры. Например, слушатели узнают, почему у кириллической буквы «И» диагональ обычно тонкая, а у латинской N — широкая, из-за чего буква «А» слева тоньше, чем справа.

Мероприятие пройдет в лектории парка (вход находится в правой колонне главного входа). Посетить его можно по предварительной регистрации. Полная программа акции доступна на официальном сайте парка.