Москва, , 13:20 — REGNUM 1 ноября 2019 года музыкальная группа Burito и ее лидер Игорь Бурнышев выпустили новый альбом, который получил название «Samskara». В пластинку вошло целых 28 треков, включая фиты с некоторыми отечественными исполнителями.

В записи пластинки приняли участие артисты Звонкий, Ustinova и Filatov & Karas.

По информации российского новостного агентства InterMedia, значительную часть альбома составили стихи без названий.

Напомним, что 17 ноября в столичном Crocus City Hall состоится представление нового альбома группы.