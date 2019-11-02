Купертино, США, , 13:10 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV+ объявило о том, что состоялась премьера сериала «Призрак», который является ремейком одноименной культовой картины 1990-х. Мистической комедия повествует о четырех подростках, которым придется разгадать тайну призрака, поселившегося в книжном магазине и выпускающего в реальный мир вымышленных персонажей из литературных произведений, а затем упокоить заблудшую в их небольшой городок душу.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, роль режиссера и автора сценария взял на себя лауреат премии «Оскар» Люк Матени.

В команду исполнительных продюсеров вошли Джейми Джей Джонсон, подаривший миру «Простак за границей» и «Свежее мясо», Эндрю Оренштейн, участвовавший в создании «Все ненавидят Криса», «Малкольм в центре внимания» и «Третья планета от Солнца», и Кристин Симмс.