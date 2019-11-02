Красноярск, , 13:05 — REGNUM 2 ноября состоятся очередные мероприятия в рамках XIII Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), которая проходит в Красноярске с 31 октября по 4 ноября 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт КРЯКК.

В рамках Основной программы состоится лекция Линор Горалик, посвященная ее авторскому медиа-проекту PostPost.Media. Историк и телеведущий Николай Сванидзе выступит с лекцией «Официальная история против частной памяти». Издатель Ирина Прохорова и поэт Лев Оборин в ходе дискуссии «Беляевский академик, или локальное в творчестве Пригова» обсудят территориальную составляющую в творчестве Д. А. Пригова. Историки Екатерина Болтунова и Александр Семенов расскажут об интересе к исследованиям Сибири, которая стала популярной темой в современной англо-американской историиографии.

2 ноября в рамках Основной программы ярмарка также состоятся встречи с авторами книг: «Обнаженные в стакане воды» Фанни Вобман, «Минусинск» В.А. Ватина, «Неоконченная экскурсия» В.С. Плехова, «Про-пан-бутан» Ивана Клинового, «Королевские дети» и «Жизнь прекрасна» Алекса Капю, «Раунд» Анны Немзер.