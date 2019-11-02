Москва, 2 ноября 2019, 13:02 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» музей-заповедник «Коломенское» откроет свои экспозиции для свободного посещения и проведет бесплатный концерт. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.
С 18:00 до 23:00 гости музея-заповедника смогут бесплатно посетитьэкспозиции «Вехи истории Коломенского», «Город чудный, город древний… Искусство русского строителя
В 18:00 начнется концерт «Классика по выходным». Классические произведения для гостей Коломенского исполнят как профессиональные музыканты, так и ученики ведущих музыкальных школ столицы.
Вход по бесплатным билетам, которые выдаются за час до начала программы.