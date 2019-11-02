Москва, , 13:02 — REGNUM 3 ноября в «Ночь искусств» музей-заповедник «Коломенское» откроет свои экспозиции для свободного посещения и проведет бесплатный концерт. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

С 18:00 до 23:00 гости музея-заповедника смогут бесплатно посетитьэкспозиции «Вехи истории Коломенского», «Город чудный, город древний… Искусство русского строителя XIV—XIX веков» и «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция».

В 18:00 начнется концерт «Классика по выходным». Классические произведения для гостей Коломенского исполнят как профессиональные музыканты, так и ученики ведущих музыкальных школ столицы.

Вход по бесплатным билетам, которые выдаются за час до начала программы.