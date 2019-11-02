Москва, , 12:59 — REGNUM Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев выпустил видеоклип на песню «Rock the Silence». Сообщается, что эта песня и ролик ориентированы преимущественно на англоязычную, западную аудиторию.

По сюжету мальчик, который страстно мечтает о покорении космоса и других планет, собирает ракету и посылает хомячка покорять другие миры. В итоге его питомец возвращается на землю с кусочком американского флага, который установлен на Луне.

По информации российского новостного агентства InterMedia, сам продюсер назвал эту работу олицетворением свободы и веры в мечту. «Нет ничего невозможного, все рамки в нашей голове», — добавил он.

Также он посоветовал поклонникам предложить свою интерпретацию увиденного.