Москва, , 12:40 — REGNUM 3 ноября состоится юбилейный концерт советского и российского певца Александра Градского. В этот день артисту исполнится 70 лет, именно поэтому шоу будет называться «#70».

В пресс-службе исполнителя сообщают, что разошедшиеся по сети слухи о болезни артиста — выдумка. «Он чувствует себя нормально и планирует отметить юбилей на сцене», — заявляют представители Градского.

По информации российского новостного агентства InterMedia, 31 октября первый день рождения отпраздновал его младший сын Иван. Он родился в прошлом году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что из-за проблем с ногами исполнителю потребовалась срочная операция по замене суставов и он не сможет выступить на юбилейном концерте.