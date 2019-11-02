Штат Калифорния, США, , 12:18 — REGNUM Кинокомпании Paramount Pictures и Sister вместе с продюсером знаменитой «Богемской рапсодии» Грэмом Кингом снимут биографический фильм (байопик) о культовой британско-австралийской музыкальной группе Bee Gees. В настоящее время кинокомпании ищут сценариста для картины.

Стоит напомнить, что мировые продажи пластинок музыкального коллектива, состоящего из трех братьев, превышают 220 миллионов копий, что делает его одним из самых успешных в истории музыкальной индустрии.

По информации российского новостного агентства InterMedia, контролировать процесс съемок будет единственный доживший до нынешнего момента участник группы, вокалист Барри Гибб.

Также сообщалось, что документальный фильм об этой группе готовит и Polygram Entertainment.