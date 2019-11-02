Москва, , 12:12 — REGNUM Центральным событием «Ночи искусств» 3 ноября в московском Биологическом музее имени К.А. Тимирязева станет встреча со шведскими художниками — участниками новой выставки «Collection BIOMUS / Секретики». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

В течение месяца по просьбе музея художники играли в старую детскую игру «Секретики», документируя процесс. Фотографии и видео, в которых авторы рассказывают о своих работах и объясняют выбор предмета для «секретика», составили основу экспозиции. Увидеть выставку можно будет бесплатно с 18:00.

Все желающие также смогут увидеть все постоянные экспозиции музея и коллекцию «Бабочки. Красота форм природы» из фондов музея. В 19:00 поклонников джаза ждут на концерт молодых музыкантов — студентов Государственного училища духового искусства, а в 20:00 классические русские романсы споет Анна Половинкина (сопрано).

Попасть в музей можно будет до 22:15.