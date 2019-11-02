Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Российская группа Shortparis представила публике второй русскоязычный альбом, который получил название «Так закалялась сталь». В эту пластинку вошло девять композиций, среди которых уже ставшие хитами «Страшно» и «Стыд».

«Это композиция из девяти разнородных частей. Релиз выстроен как движение от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры», — именно так комментируют премьер музыканты.

По информации российского новостного портала Культуромания, в 2017 году вышел первый русскоязычный альбом коллектива под названием «Пасха». А вышедший в 2015 году дебютный альбом «Дочери» полностью состоял из песен на французском языке.

Презентация новой пластинки пройдет 16 ноября в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и 21 ноября на «Adrenaline Stadium» в Москве.